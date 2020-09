Bando que fazia arrastões em terminais de ônibus é preso em Manaus

Manaus - Cinco integrantes de uma quadrilha, que praticava arrastões nos terminais de ônibus de Manaus, foram presos na manhã desta terça-feira (29), na avenida Carvalho Leal, bairro Cachoeirinha, Zona Sul. Os criminosos estavam a caminho do T2 para cometer mais uma série de assalto, quando acabaram interceptados pela Força Tática.

“Nossa equipe avistou os cinco homens em atitude suspeita dentro de um carro, modelo Pálio, ao fazermos uma revista no veículo achamos uma mochila com dezenas de celulares. Durante a abordagem, dois aparelhos tocaram e ao atendê-los eram as vítimas”, informou o capitão Paulo Furtado.

No total, foram recuperados 17 celulares. O carro usado pela quadrilha não tinha restrição de roubo. O dono do veículo fazia parte do quinteto e tinha a função de motorista da organização criminosa.

Antes da prisão, os criminosos tinham praticados crimes nos Terminais 3 e 4, nas Zonas Norte e Leste, respectivamente.

“Esses suspeitos acordavam às 6h para cometer assaltos. Aí a gente ver a falta de caráter de quem não quer ter uma vida honesta”, pontuou o capitão.

O bando e todos os celulares foram encaminhados ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), a polícia pede a colaboração das vítimas para que registrem o Boletim de Ocorrência e recuperem seus bens.

