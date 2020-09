Homem é preso por tentar transferir propriedade com nome falso

Manaus - Celso de Melo Bandeira, de 70 anos, foi preso no final da tarde de segunda-feira (28), nas proximidades da Feira da Panair, na Zona Sul em Manaus. Ele é acusado de praticar o crime de estelionato.

De acordo com o delegado Aldeney Goes, titular da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd), o suspeito tentou transferir por várias vezes um imóvel localizado no bairro Aleixo, na Zona Centro-Sul de Manaus, avaliado em R$ 10 milhões, para o nome dele usando documentação falsa com intuito de comercializar o bem de terceiros.

A vítima, que é o verdadeiro dono do terreno, procurou a delegacia para denunciar o caso e as investigações constataram diversos artifícios usados para burlar cartórios e órgãos públicos.

Aldeney Goes informou que Celso havia solicitado a mudança nominal da matrícula municipal do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e até propositura de ação cível movida em desfavor do órgão público apoiada em procuração que a vítima não havia assinado.

As investigações irão continuar para averiguar se há mais pessoas envolvidas no esquema.

Celso foi levado ao prédio da Derfd, onde foi indiciado por estelionato. Ele deve permanecer à disposição da Justiça.

