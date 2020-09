Mulher e adolescente são detidas com mais de 16 kg de drogas no AM

De acordo com a Polícia Militar, uma denúncia anônima informou que as duas estavam transportando as drogas em uma lancha | Foto: Divulgação

Manaus - Mais uma vez o apoio da população tem sido essencial para o resultado positivo de ações policiais. Após uma denúncia anônima, uma mulher de 19 anos e uma adolescente de 16 anos foram detidas por tráfico de drogas. O caso ocorreu na noite de segunda-feira (28), por volta das 19h em Tefé (distante 523 quilômetros de Manaus).



De acordo com a Polícia Militar, uma denúncia anônima informou que as duas estavam transportando as drogas em uma lancha que fazia linha do município de Japurá a Manaus.

Em ação policial deflagrada no Porto de Tefé, onde a lancha fez uma parada, os policiais fizeram buscas pela dupla. Ao avistaram as suspeitas, as bagagens delas foram revistadas e foi confirmada a presença de drogas.

Com elas foram apreendidos 14 tabletes de maconha do tipo skunk, totalizando 16,3 kg.

As duas foram levadas à Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Tefé, onde foram adotados os procedimentos cabíveis. O material apreendido também foi apresentado na unidade policial.

Leia Mais