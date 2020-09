Ônibus executivo é assaltado por criminosos na avenida Max Teixeira

As vítimas tentaram registrar o Boletim de Ocorrência no 6° DIP | Foto: Divulgação

Manaus - Um ônibus do transporte executivo urbano, da linha 822, que faz o trajeto do bairro Centro, na Zona Sul, ao bairro Colônia Terra Nova, na Zona Norte de Manaus, foi alvo de criminosos na noite desta terça-feira (29). As vítimas passaram por momentos de terror durante a ação criminosa.

De acordo com algumas vítimas que foram até o 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), pelo menos três criminosos fortemente armados anunciaram o assalto nas proximidades do conjunto Manôa, na Zona Norte. Violentos, eles realizaram diversas ameaças para subtrair os pertences dos passageiros. Após a ação, eles fugiram.

O motorista do ônibus executivo ainda parou no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os passageiros que queriam fazer o Boletim de Ocorrência (BO), mas as vítimas foram orientadas a fazer o registro por meio da Delegacia Interativa.

Algumas decidiram seguir o trajeto a pé e desceram na frente da delegacia, por acreditar que ainda havia dois suspeitos dentro do ônibus. No entanto, nenhuma revista policial foi realizada.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil .

