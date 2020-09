Após denúncia, traficante é preso no bairro Novo Aleixo

O caso foi apresentado no 6° DIP | Foto: Divulgação

Manaus - Yago Fernando de Souza Gonçalves, de 19 anos, foi preso na tarde desta terça-feira (29), por volta das 16h, na rua 81, do bairro Novo Aleixo, na Zona Norte de Manaus, pelo crime de tráfico de drogas . A ação foi deflagrada por policiais militares do Comando de Policiamento de Área (CPA) da Zona Norte.

De acordo com a equipe policial, mais uma vez o apoio de denunciantes foi essencial para que a polícia pudesse localizar um traficante. Os policiais receberam a informação de que homens estava vendendo drogas em via pública e foram até o endereço indicado.

Ao chegarem no lugar, os policiais avistaram dois homens que, ao perceberam a presença da polícia, empreenderam fuga. No entanto, Yago foi deixado para trás pelo comparsa e acabou sendo capturado. Com ele, foram apreendidas 26 trouxinhas de maconha, 10 trouxinhas de oxi, quatro trouxinhas de cocaína, além de R$ 62 em espécie.

Procedimentos

Yago recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas e foi levado ao 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis. Na delegacia foi constatado que ele já tinha passagem por tráfico de drogas. Ele deve passar por audiência de custódia e irá ficar à disposição da Justiça.

Leia Mais

'Pelado' líder do tráfico de drogas é preso no Jorge Teixeira

Mulher é presa com 200 trouxinhas de droga no São Jorge