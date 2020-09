Homem é agredido até a morte embaixo de ponte em Manaus

No exame de necropsia do IML, foi constato que ele aparenta ter idade entre 25 e 30 anos | Foto: Divulgação

Manaus - O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado, na madrugada desta quarta-feira (30), embaixo da ponte localizada na avenida Leopoldo Peres, bairro Educandos, Zona Sul de Manaus. Segundo o Instituto Médico Legal (IML), a vítima foi agredida até a morte.

Por volta de meia-noite, policiais da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) receberem a informação de que um cadáver havia sido encontrado na localidade. Ao realizar buscas, a equipe policial achou o corpo próximo a um dos pilares da ponte.

Após a confirmação da ocorrência, os policiais da 24ª Cicom acionaram a equipe da 2ª Cicom que é a responsável pela segurança na região. As equipes ainda fizeram buscas, mas não localizaram nenhum suspeito e nem obtiveram informações sobre as circunstâncias do crime.

Conforme a perícia, o homem teria sido morto por volta das 17h de terça-feira (29). No registro do IML consta que ele aparenta ter idade entre 25 e 30 anos. A cabeça da vítima estava com vários hematomas e cortes profundos.

Ainda segundo as características divulgadas pelo IML, a vítima possui cabelos pretos e curtos e estava usando bermuda bege, camisa de manga longa preta com uma camisa vermelha de manga curta por cima.

A Polícia Militar, ainda, informou que aquela área da ponte é utilizada como abrigo para moradores de ruas e usuários de drogas. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga a autoria e motivação do crime.

Leia mais

Violência: 2º homem é agredido até a morte no Mauazinho, em Manaus

'Ele mexia com os outros', diz familiar de homem morto em Manaus