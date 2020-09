Vítima rastreia celular e ladrões de temakeria acabam presos em Manaus

A dupla foi encaminha ao 6º Distrito Integrado de Polícia | Foto: Divulgação

Manaus - Após fazerem um arrastão dentro de uma temakeria, localizada no conjunto Galileia, Zona Norte de Manaus, dois homens, identificados como Pedro Henrique Caldas de Oliveira e Samuel Monteiro dos Santos, foram presos na noite de terça-feira (30).

A dupla foi capturada depois que o dono do estabelecimento rastreou o celular roubado e repassou o paradeiro dos suspeitos para Força Tática.



O assalto aconteceu por volta das 23h. Após detectarem a localização dos criminosos, a equipe policial seguiu até a rua São Lourenço, no bairro Monte Pascoal, onde encontrou um carro, modelo Palio, de cor cinza e placa OAJ9E67, que a vítima reconheceu como sendo o veículo usado na fuga da dupla.

Ao perceberem a chegada da viatura, Pedro Henrique e Samuel tentaram fugir, mas moradores da localidade informaram para a polícia o local onde eles se esconderam. A dupla foi rendida e presa em flagrante.

Com os suspeitos, a polícia recuperou dois celulares, três carteiras e uma máquina de cartão de crédito. A Força Tática ainda apreendeu com a dupla, o Pálio, um revólver calibre 38, com três munições intactas.

A dupla foi encaminhada ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi constatado que Samuel já possui passagens pelo crime de ameaça, desacato, tráfico de drogas, associação criminosa, posse ou porte irregular de arma de fogo de uso restrito e roubo. Ele e o comparsa devem ficar à disposição da Justiça.

Leia mais

Bando que fazia arrastões em terminais de ônibus é preso em Manaus

Grávida é presa com tabletes de drogas e munições no Tarumã