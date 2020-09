Desarmado, delegado é rendido e assaltado no Parque 10, em Manaus

As vítimas foram orientadas pela PM a registrarem Boletim de Ocorrência | Foto: Divulgação

Manaus - Um delegado da Polícia Civil do Amazonas, lotado no 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), foi mais uma vítima da insegurança que se alastra na capital amazonense. A autoridade policial foi surpreendida por um casal de criminosos, na rua Alexandre Magno, bairro Parque 10, Zona Centro-Sul de Manaus. A ocorrência foi registrada no relatório do Centro de Comunicações Operacionais Policiais Militares (Cecopom).

Conforme a Polícia Militar, o delegado e outras vítimas foram rendidos pelos suspeitos que chegaram em um carro modelo Siena, de cor preta e plana não identificada.

Ainda segundo a PM, os criminosos obrigaram que as vítimas deitassem no chão e, em seguida, roubaram os celulares delas. Os suspeitos fugiram sem serem identificados.

Policiais da 23ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atenderam a ocorrência, mas não conseguiram localizar o casal. Para os policiais, o delegado informou que no momento do crime não estava portando arma de fogo.

As vítimas foram orientadas pela PM a registrarem Boletim de Ocorrência (BO) para que o caso seja investigado. A assessoria da Polícia Civil informou ao EM TEMPO que não possui registro do caso.

