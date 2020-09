190: Disque-denúncia recebeu mais de 188 mil trotes em 2020 diz, SSP

A maioria das ligações consideradas trotes são feitas por crianças e adolescentes | Foto: Reprodução internet

Manaus – De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), o serviço emergencial 190, registrou mais de 478,4 mil ligações de janeiro a agosto deste ano e recebeu mais de 188,9 mil trotes e ligações “por engano”.

Só de ligações falsas, os conhecidos trotes, o serviço de 190 recebeu 108 mil chamados, o equivalente a 16,3% dos acionamentos do período. As ligações classificadas como “engano” somaram outras 80,8 mil.

De acordo com o diretor do Ciops, capitão Renan Libório, é preciso se conscientizar da gravidade do ato, não só pela previsão de punição legal, mas pela conduta poder atrapalhar o atendimento de ocorrências verdadeiras e graves.

“Mesmo que o atendente leve dez segundos para identificar que a ligação é um trote ou feita por engano, a linha ocupada deixou de ser usada por um cidadão que de fato precisava ser atendido”, disse.

É crime

Passível de multa e prisão por até oito anos, o trote é crime previsto no Código Penal Brasileiro. Gera prejuízos ao sistema de segurança, desperdiçando horas de trabalho e, em alguns casos, gerando até o deslocamento de policiais para locais onde não há ocorrência.

Uma ligação proposital para números de emergência com finalidade de desviar a função da linha, como trotes, falsas acusações, comunicação falsa de crimes, gerando movimentação desnecessária de dinheiro público ou desacato ao servidor, constitui crime previsto nos artigos 339 ao 342 do Código Penal.

Além disso, a prática também se enquadra como crime contra a administração da Justiça, e crime contra o Servidor Público, do art. 331 do Código Penal. Esses crimes são passíveis de multa e/ou detenção ou reclusão, que vão de seis meses a oito anos.

Menores envolvidos

O Ciops tem o levantamento dos números telefônicos que realizam as chamadas falsas e deve encaminhar para abertura de inquérito pela Polícia Civil. Na maioria dos casos, as ligações são feitas por crianças e adolescentes, o que pode gerar até punições aos pais.

O serviço emergencial 190 deve ser acionado em casos emergenciais que exijam a presença das forças policiais. O cidadão deve ligar quando o fato já ocorreu ou quando há suspeitas sobre a conduta de cidadãos no bairro onde mora, ou região onde está.

