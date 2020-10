Trio é preso após série de crimes na Zona Leste de Manaus

Material apreendido na ação policial | Foto: Divulgação

Manaus - Três homens identificados como Bruno Rodrigues Vilaça, de 23 anos, "Chico" e "Genilson" foram presos ao longo desta quarta-feira (30), durante uma operação conjunta da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) e 30° Distrito Integrado de Polícia (DIP). A ação aconteceu na Zona Norte e Leste de Manaus, após denúncias de uma série de crimes.

De acordo com o tenente Eduardo Pinheiro, da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a equipe recebeu várias denúncias de arrastões no Val Paraíso e no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus e de furtos dentro de casas.

Após informações, os policiais chegaram até Bruno que estava entrando em uma embarcação com destino a Tapauá distante 448 quilômetros de Manaus, com alguns objetos de crimes e dinheiro de uma das vítimas.

"Bruno foi detido e informou que o primo dele "Chico", estava na Rua Salva, da comunidade Valparaíso, na Zona Leste, guardando a arma de fogo usada nos arrastões e vendendo drogas . Os policiais foram ao local e encontraram três porções de entorpecentes, além de 300 pinos vazios que receberiam drogas", explicou.

Em seguida, "Chico" disse que "Genilson" era o braço direito dele e guardava o dinheiro. Na casa do Chico, na Zona Norte, os policiais encontraram trouxinhas de drogas e R$ 1470 reais, além de material para embalo de drogas. Os três que pertenciam ao mesmo grupo criminoso receberam voz de prisão.

O caso foi apresentado no 30° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

