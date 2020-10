Detento do semiaberto é achado morto em porta-malas de carro em Manaus

André Freitas era monitorado por tornozeleira eletrônica | Foto: Divulgação

Manaus - Amordaçado e com as mãos e pés amarrados, o detento do semiaberto André Freitas dos Santos, de 23 anos, foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (1º), dentro do porta malas de um carro, modelo Corsa Sedan, cor vinho e placa JXW-6578. O veículo foi abandonado na rua Mariza Mendes, no bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus.



De acordo com a perícia, o detento foi morto com um golpe profundo no pescoço e por muito pouco não foi degolado. A faca usada para cometer o crime foi encontrada ao lado do cadáver.

Ainda pela madrugada, por volta das 2h, policiais da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) receberam um chamado do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) informando que havia um carro suspeito na localidade.

A equipe policial fez todo o levantamento e verificou que o carro estava sem restrição de roubo ou furto, então, deixaram o local.

Já por volta das 6h, a 30ª Cicom retornou ao local e o veículo permanecia no mesmo lugar. Ao fazerem uma nova varredura na área os policiais perceberam que havia marcas de sangue embaixo da parte traseira do automóvel e resolveram abrir o porta-malas, onde encontraram o homem morto.

Moradores do bairro informaram à polícia que não presenciaram nenhuma ação criminosa na região. A polícia acredita que a vítima foi assassinada em outro local e abandonada junto com o carro naquela via, que é deserta.

Além da faca, uma carteira com documentos da vítima foi achada no veículo. André Freitas era monitorado por tornozeleira eletrônica.

O corpo do detento foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar a autoria e motivação do crime.

Leia mais

Em Borba, jovem mata padrasto com facada na perna por causa de comida

Jovem assassinada a facadas tinha sonho de fazer faculdade em 2021