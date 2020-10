Homem é detido por tentar vender motocicleta de terceiros em Manaus

Manaus - Alan de Oliveira Batista, de 31 anos, foi detido no final da manhã desta quinta-feira (1°), por volta das 11h40, na rua das Esmeraldas, na comunidade Nova Floresta, na Zona Leste de Manaus. Ele tentou vender uma motocicleta de terceiros em um site de compras e vendas.

De acordo com o tenente Risomar da 14° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a vítima um homem de 35 anos contou que se interessou pela motocicleta modelo Honda CG 160, de cor vermelha e entrou em contato com Alan. Ele chegou a depositar a quantia de R$ 6.700,00 mas no momento de pegar a chave e o Documento Único de Transferência (DUT), Alan revelou que a motocicleta não era dele.

Ao perceber que a ação se tratava de um golpe, a vítima acionou os policiais da 14° Cicom que foram até o local | Foto: Suyanne Lima

Ao perceber que a ação se tratava de um golpe, a vítima acionou os policiais da 14° Cicom que foram até o local e fizeram a detenção de Alan. A motocicleta também foi apreendida.



O caso foi apresentado no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

Leia Mais