Sepultamento de Emilaine é marcado por tristeza e clamor por Justiça

Familiares deram o último adeus à jovem | Foto: Suyanne Lima/ Divulgação

Manaus - O último adeus à Emilaine de Souza Souza , de 19 anos, aconteceu na tarde desta quinta-feira (1°), por volta das 16h, no Cemitério Parque Tarumã, na Zona Oeste de Manaus. Assassinada com mais de 30 facadas na terça-feira (29). Muito comovidos, familiares foram até a porta do cemitério se despedir da jovem.

Devido a pandemia do novo coronavírus, só é permitida a entrada de cinco pessoas para acompanhar o enterro. Abalados, o maior clamor deles é por Justiça e respostas sobre quem é o assassino. Para eles já há suspeitos e, aos poucos, os mistérios do crime estão se revelando.

Na porta do cemitério, a avó de Emilaine, Maria Elinalva fez questão de falar com a imprensa e agradeceu todo o apoio na divulgação do caso.

"Nós chamamos por Justiça para que esse caso não fique impune. Eu peço que as autoridades sigam até o final, pois nós precisamos achar esse culpado. A pessoa que fez isso foi lá para tirar a vida da minha neta. Não foi para roubar objetos, foi pra roubar a vida dela e a nossa. Ele destruiu a nossa família", declarou a avó.

Emilaine deixa a filha de três anos, seis irmãos e o sonho de fazer faculdade de estética . Ela havia acabado de finalizar um curso técnico e trabalhava como designer de sobrancelhas.

"Nada vai trazer a minha sobrinha de volta, mas a nossa família vai lutar até o fim. Contamos com o apoio da imprensa para que esse caso não seja esquecido. Somos uma família humilde e precisamos de vocês para nos dar voz. Não nos esqueçam", pediu a tia- avó Edneuza Ramos.

O casos segue sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) .

