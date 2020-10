'Pirata de rio', envolvido em série de assaltos, é preso no Amazonas

"Vavá" é conhecido no meio policial por ter envolvimento em "pirataria de rio" nos municípios de Codajás e Coari | Foto: Divulgação

Coari (AM) - Envolvido com grupos de "piratas de rio" e responsável por uma série de assaltos em Coari, um homem identificado apenas pelo apelido de "Vavá", foi preso nesta quinta-feira (1º). Os policiais do 5º Batalhão da Polícia Militar (BPM) ainda buscam pelo comparsa dele, conhecido como "Douglas do Grande Vitória, que está foragido.

Durante a manhã de quinta, a dupla cometeu um roubo em um estabelecimento comercial do município. Os suspeitos usavam uma motocicleta, modelo Biz, de cor preta. A fuga dos criminosos foi monitorada pelas câmeras de segurança do Centro Integrado de Operações local (CIOPs), que repassou ao 5º BPM o paradeiro da dupla.

Com a contribuição dos moradores de Coari, por volta das 17h, os policiais foram até a casa de "Vavá" e capturaram o suspeito. No imóvel, foram apreendidos cinco celulares, um dos aparelhos havia sido roubado durante a manhã e os outros são de vítimas de outros crimes praticados pelo homem. Um revólver, calibre 38, e munições foram achados na residência.

Dupla em fuga após cometer crimes | Foto: Divulgação

"Pirataria"

De acordo com o 5º BPM, "Vavá" é conhecido no meio policial por ter envolvimento em "pirataria de rio" nos municípios de Codajás e Coari. A equipe acredita que a permanência da Base Arpão na região e o período de vazante dos rios, que dificulta as ações dos "piratas", o suspeito mudou a modalidade e passou a cometer crimes na área urbana

"Vavá" foi apresentado na 10ª Delegacia Interativa de Polícia Civil (DIP), em Coari, onde deve ficará à disposição da Justiça.

Leia mais

Vídeo: homem é preso em casa após roubar drogaria em Coari, no AM

Idosa de 66 anos é presa com drogas nas partes íntimas, no Amazonas