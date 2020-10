Em Manaus, ladrão é preso após motorista de app rastrear celular

O suspeito foi conduzido ao 19º Distrito Integrado de Polícia | Foto: Divulgação

Manaus - Horas após roubar um carro de um motorista de aplicativos, Abraão F. C., de 26 anos, foi preso na madrugada desta sexta-feira (2). A polícia conseguiu chegar até o suspeito, no beco São José, na Compensa, Zona Oeste de Manaus, com o auxílio do rastreador do celular da vítima.

Abraão agiu junto com um comparsa, não identificado, que continua foragido. Policiais da 5ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados por volta de 1h30. A vítima informou que estava monitorando o GPS do celular e indicou o paradeiro do aparelho.

Os policiais capturaram Abraão em flagrante. Com ele, a equipe recuperou o veículo do trabalhador, quatro celulares, uma corrente dourada e R$ 5.488, em dinheiro.

O suspeito foi conduzido ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais. Na delegacia, foi constatado que ele já possuía outras passagens pela polícia pelo crime de roubo e posse ilegal de arma de fogo.

