Corpo é encontrado em igarapé na Zona Norte

Manaus - O corpo de um homem, até o momento não identificado, foi encontrado boiando na manhã desta sexta-feira (2), em um igarapé no bairro Santa Etelvina, na Zona Norte de Manaus. De acordo com a equipe da 26° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram os próprios moradores que visualizaram o corpo e acionaram a polícia. O local é de difícil acesso e foi necessário o acionamento da equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) para o resgate do corpo.

Devido ao avançado estado de decomposição, não foi possível identificar a causa da morte. Agentes do Instituto Médico Legal (IML), informaram à polícia que há sinais de agressão física, mas a informação só poderá ser confirmada após o exame de necropsia.

O corpo foi removido e o caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

Leia mais

Perseguido por dupla em moto, homem é morto com 2 tiros em Manaus

Homem não recebe prêmio acumulado e tenta incendiar loteria em Manaus