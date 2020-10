Adolescente é espancado ao tentar assaltar mulher no Novo Aleixo

Manaus - Um adolescente de 17 anos foi espancado na manhã desta sexta-feira (2), após tentar cometer um assalto na rua Lírio do Mar, no bairro Novo Aleixo, na Zona Norte de Manaus. Ele usava uma arma de fogo falsa para intimidar as vítimas.

De acordo com a equipe da 27° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o adolescente estava em uma motocicleta e tentou assaltar uma mulher no momento em que a vítima saia de casa. A mulher acabou reagindo à ação e travou luta corporal com o suspeito.

A briga chamou a atenção de moradores que foram para a rua e conseguiriam deter o adolescente. Ele foi agredido fisicamente até a chegada da Polícia Militar.

Com ele, foram apreendidos quatro aparelhos celulares, uma arma de fogo falsa. A motocicleta em que ele estava tinha restrição de roubo.

O adolescente foi levado ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus, onde recebeu atendimento médico. Após receber alta, ele foi apresentado na Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

