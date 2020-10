Traficante 'Baixinho' é preso com arma e drogas no Novo Israel

Material apreendido na ação policial | Foto: Divulgação

Manaus - Arlison Santos da Costa, de 22 anos, o "Baixinho", foi preso na manhã desta sexta-feira (2), por volta das 10h30, pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. A prisão ocorreu no beco Doutor Antenor, no bairro Novo Israel, na Zona Norte de Manaus, durante operação conjunta da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) e 18° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

De acordo com o delegado Ricardo Cunha, titular do 18° DIP, a ação iniciou após denúncia anônima ao número: 99292-1015, o disque denúncia da delegacia, informando que um homem estaria portando arma de fogo e drogas no lugar da prisão .

Ao chegarem no local, "Baixinho" fugiu para uma área de mata, ocasião em que os policiais fizeram um cerco na área e o capturaram. Ele confessou à equipe que é traficante naquele bairro e indicou que haviam mais drogas escondidas na casa dele.

No lugar, foram apreendidas uma porção grande de maconha do tipo skunk, uma porção grande de oxi, três porções médias de cocaína, 12 trouxinhas de oxi, duas balanças de precisão, R$ 100, uma arma de fogo calibre 38, três munições de arma de fogo de calibre 38.

Ele recebeu voz de prisão em flagrante e foi levado ao 18° DIP, onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

