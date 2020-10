Ônibus alternativo é assaltado por dupla armada na Zona Leste

Manaus - Um ônibus do transporte alternativo foi assaltado na noite desta sexta-feira (2), por volta das 19h30, na avenida Autaz Mirim, na Zona Leste de Manaus. Dois criminosos, que portavam uma arma caseira e um punhal, tocaram o verdadeiro 'terror' no ônibus.

De acordo com o motorista do ônibus Erick Alves, de 23 anos, os criminosos entraram no veículo, nas proximidades de um shopping e anunciaram o assalto minutos depois.

"Eles foram muito violentos. Um me ameaçou com uma arma caseira enquanto o outro recolhia os pertences dos passageiros com um punhal. Todos os dias nós motoristas estamos sendo assaltados. Só mudam os criminosos, mas é o mesmo modo operando. Eles estudam o melhor momento para assaltar", relatou o motorista.

Erick explicou que os criminosos fugiram por um terreno baldio e pediu mais segurança para a categoria. Eles levaram a renda e os aparelhos celulares de 10 passageiros.

"Peço mais segurança e a presença da polícia aqui nas ruas da Zona Leste. Eu sou pai de família, todos os dias tenho uma esposa e uma filha esperando pela minha volta. Esses criminosos precisam ser presos", declarou.

O caso foi registrado no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Leia Mais

Adolescente é espancado ao tentar assaltar mulher no Novo Aleixo



Veja o vídeo: