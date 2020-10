Dupla morre após troca tiros com a Rocam em Manaus

Equipes em patrulhamento avistaram os homens em atitude suspeita | Foto: Suyanne Lima

Manaus - Dois criminosos morreram após uma troca de tiros ocorrida na noite desta sexta-feira (2), por volta das 21h20, na comunidade Monte Sinai, na Zona Norte de Manaus. Ainda não há informação sobre a identidade das vítimas.

De acordo com as equipes das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), as equipes estavam em patrulhamento quando avistaram três homens, em motocicletas, apresentando atitude suspeita. Assim que os criminosos perceberam que estavam sendo seguidos eles atiraram contra os policiais que revidaram a ação.

O Instituto Médico Legal (IML) deve fazer a remoção dos corpos. | Foto: Suyanne Lima

Um deles conseguiu fugir e os outros dois foram baleados. Os homens ainda chegaram a ser levados ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do conjunto Galiléia, na Zona Norte, onde morreram.

O Instituto Médico Legal (IML) deve fazer a remoção dos corpos.

