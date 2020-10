Quadrilha invade casa de ex-coronel da PM e rouba 108 armas em Manaus

A casa fica localizada no bairro Parque 10 | Foto: Daniel Landazuri

Manaus - Ao menos cinco homens encapuzados invadiram a casa de um ex-coronel da Polícia Militar, falecido há dois anos, renderam três mulheres da família e roubaram 108 armas de fogo. O fato aconteceu na noite deste sábado (3), na rua Três, bairro Parque 10, Zona Centro Sul de Manaus.

Conforme a 23ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), por volta das 22h, as vítimas chegavam em casa de carro quando foram surpreendidas pelos criminosos, que estavam em via pública em outro veículo não identificado.

Os bandidos, que estavam encapuzados, renderam as mulheres e entraram no imóvel. As vítimas foram amarradas e a quadrilha começou a recolher as armas, que faziam parte de uma coleção do militar.

Entre as armas roubadas estavam fuzis, pistolas, carabinas e espingardas. Ainda segundo a 23ª Cicom, as mulheres ficaram presas na casa até às 3h da madrugada deste domingo (4), quando uma delas conseguiu se soltar e chamar a polícia.

Segundo a polícia, as filhas do ex-coronel estavam anunciando as armas para venda. A casa da família e outras residências da localidade possuem câmeras de seguranças, que devem auxiliar a Polícia Civil nas investigações. O caso foi registrado no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

