Guerra de facções: um morto e um ferido em novo tiroteio na Compensa

Ambas as vítimas foram socorridas e levadas ao SPA Joventina Dias | Foto: Divulgação

Manaus - Com mais de 10 tiros, Hudson Vitor Carvalho da Silva, de 24 anos, foi mais uma vítima da guerra entre facções criminosas que ocorre no bairro da Compensa, Zona Oeste de Manaus. Ele ainda foi socorrido, mas morreu no SPA Joventina Dias. Outro jovem, de 21 anos, acabou ferido durante o tiroteio, que aconteceu na rua Santa Rita, na noite desta sábado (3).

Conforme a Polícia Militar, pelo menos, três criminosos em um carro, modelo Ônix, de cor preta e placa OXL-4412, surpreenderam Hudson, que estava em frente à residência dele. A vítima tentou correr, mas foi perseguido e crivado de balas.

A outra vítima, que também estava em via pública, acabou sendo atingida durante o tiroteio. De acordo com a 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o jovem é jogador de futebol de um time europeu e estava passando as férias na casa da família, na Compensa.

O alvo dos pistoleiros, conforme a polícia, seria apenas Hudson, que era envolvido com o tráfico de drogas na região.

Ambas as vítimas foram socorridas e levadas ao SPA Joventina Dias, mas Hudson não resistiu e morreu. Já o jogador de futebol, baleado nas costas e ombro, foi transferido para outra unidade de saúde e não corre risco de morte.

Segundo o registro da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), logo após o ataquem a 8ª Cicom localizou o carro Ônix, com as mesmas características repassadas pelas testemunhas, na rua 23 de Dezembro, da Compensa.

O veículo foi guinchado para o 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP). A Polícia Civil investiga a autoria e motivação do crime.

