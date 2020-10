Em Manaus, igreja evangélica é furtada e fica com prejuízo de R$ 9 mil

Em 14 anos, essa foi a primeira vez que a igreja foi furtada | Foto: Divulgação/Nayara Oliveira

Manaus – Uma Igreja Assembleia de Deus foi furtada na madrugada do último sábado (3), na Avenida Margarita, próximo à Torneadora Manaus, no bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus. Os criminosos furtaram todo o equipamento de som, com a mesa de sonoplastia, comprados há menos de dois meses. O prejuízo foi de R$ 9 mil.

No sábado de manhã, alguns fiéis viram as janelas blindex do templo abertas e se aproximaram para ver se havia um culto de oração, já que o local não tem o hábito de realizar programações no horário.

Ao chegar, os membros perceberam sinais de arrombamento nas janelas e chamaram o casal pastoral, responsável pela igreja.

"Dividimos o valor final da compra do equipamento de som em 10 vezes e, agora, aconteceu isso. Pagamos a segunda parcela e o material não tinha seguro”, conta a pastora da igreja, Nayara Oliveira.

Ela e o esposo cuidam da igreja há dois anos. No entanto, segundo Nayara, desde que foi fundada, há 14 anos, é a primeira vez que o templo é furtado. As caixas de som e o retorno estavam instaladas, penduradas ao teto, com cabos de aço.

Ainda no sábado, o casal foi à delegacia para fazer o boletim de ocorrência. Por enquanto, não existem suspeitos, mas eles pretendem buscar imagens nas câmeras instaladas nos estabelecimentos, próximos ao local, para ajudar na identificação dos criminosos.

Apesar de não desconfiar de ninguém, Nayara acredita que os delinquentes conheciam o local. “Eu acredito que eles conheciam onde a gente guardava a outra parte do equipamento, porque foram na sala onde ficavam os aparelhos e levaram alguma ferramenta capaz de cortar o cabo de aço onde as caixas estavam instaladas”, afirma.

