Briga de trânsito termina com subtenente da Marinha morto em Manaus

O corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico Legal | Foto: Arquivo EM TEMPO

Manaus - O subtenente da Marinha Sidney Fonseca de Jesus, de 46 anos, morreu após uma briga de trânsito na madrugada desta segunda-feira (5), no bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus. Segundo a polícia, a vítima foi agredida com socos e pauladas.

A mulher da vítima, que não teve o nome divulgado, contou em depoimento nA Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que o carro do casal teria colidido com outro veículo, de características não divulgadas, no bairro Cachoeirinha, Zona Sul.

Após o acidente, o casal foi perseguido até AO local onde os suspeitos conseguiram interceptar o carro deles. Ainda conforme o depoimento da esposa, pelo menos, cinco homens participaram da agressão. Ela também ficou lesionada.

Os suspeitos fugiram sem ser identificados e ainda roubaram carteiras e celulares das vítimas. O subtenente morreu no local. O corpo dele foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

O carro da vítima foi encaminhado à sede da DEHS, onde o caso segue sendo investigado. Imagens de câmeras de segurança, instaladas na localidade, devem ser analisadas para ajudar na identificação dos criminosos.

