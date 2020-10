Homem é espancado até a morte e tem crânio esmagado em Maués, no AM

O crime aconteceu na madrugada desta segunda-feira (5) | Foto: Divulgação

Maués – Um homicídio brutal surpreendeu moradores do município de Maués, distante 269 quilômetros de Manaus. Adriano Jorge Aragão, de 26 anos, foi espancado até a morte na madrugada desta segunda-feira (5), em via pública no bairro Donga Michiles. O crânio da vítima foi esmagado.

De acordo com a Polícia Militar do município, um criminoso desferiu vários golpes, possivelmente utilizando um pedaço de madeira na cabeça da vítima que ainda implorou pela vida, mas agonizou até morrer. Não há informações sobre a motivação do crime.

Os policiais militares que atuam naquele município foram acionados e estão em diligências para localizar o autor do homicídio. O corpo foi removido para o necrotério da cidade. O caso será investigado pela 48ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

