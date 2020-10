Homem é esfaqueado na frente de escola e morre no hospital em Codajás

O crime aconteceu na noite deste domingo (4) | Foto: Divulgação

Codajás- Erivan da Silva Lima, de 25 anos, morreu após ser esfaqueado na noite de domingo (4), por volta das 19h30, na frente de uma escola pública em Codajás, distante 240 quilômetros de Manaus. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Os moradores do local chamaram a polícia. Quando chegaram, Erivan estava deitado com intenso sangramento na perna, onde foi atingido com o golpe. Ele ainda foi encaminhado ao hospital da cidade, mas morreu após atendimento.

Os policiais militares realizaram diligências em busca do suspeito Anísio Rodrigues da Costa, de 42 anos. Ele foi preso próximo à casa dele. Os dois teriam se desentendido durante discussão.

O homem foi apresentado na 78° Delegacia Interativa de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

