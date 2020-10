‘Boca de fumo’ é desativada e três são presos no Jorge Teixeira

Manaus - Amarildo Ribeiro Reinaldo; Miqueias Vasconcelos Ramos e Wellington Trindade dos Santos, todos com 20 anos, foram presos na tarde desta segunda-feira (5), pelo crime de tráfico de drogas. Eles estavam em uma ‘boca de fumo’ na invasão Coliseu, no loteamento João Paulo, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus.

De acordo com o sargento Vivaldo Lima da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), as equipes estavam em patrulhamento de rotina na rua Sapucaia Mirim daquele bairro, quando avistou um dos suspeitos com uma bolsa. Ele estava com mais de 30 trouxinhas de drogas e indicou que na casa onde morava haviam mais drogas.

De acordo com o sargento Vivaldo Lima da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), as equipes estavam em patrulhamento de rotina na rua Sapucaia Mirim | Foto: Divulgação

“No lugar que era um ponto de venda de drogas nós encontramos mais dois indivíduos e mais trouxinhas dentre maconha, cocaína e oxi, totalizando 273. Todos eles já tinham passagens e eram de alta periculosidade. Inclusive um deles, o Wellington havia acabado de sair de uma audiência de custódia. Ele disse que tinha ido ao lugar apenas pagar uma dívida pra não morrer”, relatou o tenente.



Na abordagem, um outro suspeito ainda conseguiu fugir. Amarildo, Miquéias e Wellington foram presos em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Eles foram apresentados no 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

Leia Mais