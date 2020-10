Vídeo: Homem assalta empresa de gêneros alimentícios na Cidade Nova

Alguns funcionários fogem e outros nem percebem a ação criminosa | Foto: Divulgação





Manaus - Mais uma ação criminosa foi flagrada por câmeras de segurança. Desta vez, o crime aconteceu na tarde desta segunda-feira (5), em uma empresa de gêneros alimentícios localizada no núcleo 12, no bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus. As vítimas foram os funcionários.

Um criminoso ainda não identificado entrou no lugar, por volta das 15h30, portando uma arma de fogo. Ele vestia camisa de mangas longas e bermuda jeans.

No momento em que entra na empresa, ele já saca a arma de fogo e rende um funcionário. Ele imediatamente vai para uma porta onde fica o setor administrativo e intimida outros funcionário para que eles não tivessem nenhuma reação.

O suspeito retorna para a sala onde subtrai algo. Após a ação, ele foge a pé. O prejuízo da empresa não foi divulgado e nem o que ele levou dos funcionários.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil. Denúncias sobre a identificação e paradeiro do suspeito podem ser feitas ao número 181 e 190.

Veja o vídeo da ação criminosa:

