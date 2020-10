Funcionários de estação de ônibus são assaltados na Zona Centro-Sul

Manaus - O cobrador e motorista do ônibus da linha 452 foram assaltados na noite desta segunda-feira (5), por volta das 20h, no momento em que tiravam o intervalo. Os suspeitos levaram um aparelho celular e a renda do coletivo. O caso aconteceu na comunidade Parque das Nações, no bairro Flores, na Zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com o cobrador do veículo, dois criminosos, em um veículo modelo Siena, desceram no local e armados renderam as vítimas sob ameaças.

Eles entregaram um aparelho celular e a renda do coletivo. Após o crime, os suspeitos fugiram sem serem identificados.

As vítimas compareceram ao 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.