Fuga frustrada: cadeirante é detido por vítima de assalto em Manaus

Manaus - Um jovem, que não quis ter a identidade revelada, foi assaltado na noite de segunda-feira (5), em um terminal de ônibus na Zona Norte de Manaus. Ele foi rendido por um grupo criminoso, dentre eles um cadeirante.

De acordo com a vítima, o cadeirante o abordou perguntando as horas. Quando ele puxou o aparelho celular, outros três suspeitos o cercaram e o cadeirante pegou o aparelho celular.

"Recebi várias ameaças e eles falaram que se eu reagisse iriam estourar a minha cabeça. Um deles estava com uma bolsa na frente e simulou estar armado. Levaram meu celular, mas no momento em que o cadeirante ficou eu decidi pegar a cadeira e correr para a delegacia com ele", contou a vítima.

O cadeirante foi apresentado no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP). A vítima teve um aparelho modelo A20 levado.

