Rocam prende homem com drogas, espingarda e revólver em Manaus

Todo material e o suspeito foram apresentados no 19º DIP | Foto: Divulgação

Manaus - Em posse de drogas, armas e munições, um homem, de 23 anos, acabou preso pela Rocam na madrugada desta terça-feira (6). A ocorrência aconteceu na rua Santa Elena, bairro São Jorge, Zona Oeste de Manaus.



Por volta das 3h, a equipe policial recebeu uma denúncia informando que havia um suspeito armado e comercializando entorpecentes na região.

A Rocam foi até ao endereço e conseguiu abordar o homem com as características repassadas pelos denunciantes. Com o suspeito foi encontrado três trouxinhas de drogas. Os policiais ainda foram até o imóvel do preso, na mesma rua, onde foram encontrados mais entorpecentes, além dos armamentos.

No total, foram apreendidos um revólver, calibre 32; uma espingarda, calibre 12, porções de cocaína, maconha e oxi. E também duas balanças de precisão e dois celulares.

Todo material e o suspeito foram apresentados no 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde o caso foi registrado.

Leia mais

Suspeito joga arma em igarapé, mas acaba preso pela Rocam em Manaus

Rocam detém homem com drogas no bairro Santa Etelvina, na zona norte