Corpo de homem é achado em área de mata de universidade no Amazonas

| Foto: Divulgação

Coari (AM) - Um homem, de 28 anos, que não teve o nome divulgado, foi morto de forma brutal no interior do Amazonas. O corpo dele foi encontrado na tarde da última segunda-feira (5), em uma área de mata, na avenida do Futuro, nas proximidades da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) de Coari (a 363 Km de Manaus).

A vítima estava com a cabeça esmagada e apresentava vários hematomas pelo corpo. As características indicam que ele foi espancado até a morte naquela região.

O cadáver estava em estado avançado de decomposição. O crime, supostamente, teria ocorrido durante o final de semana. Equipes do 5º Batalhão da Polícia Militar (BPM) foram acionados para local e auxiliaram na remoção do corpo, que foi levado ao necrotério do município.

Familiares do homem realizaram a identificação, mas não deram detalhes para autoridades locais sobre o que poderia ter motivado assassinato.

O caso deve ser investigado pela Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Coari.

