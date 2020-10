Estelionatário é preso por golpe de falsa venda de terrenos em Manaus

A ordem judicial em nome dele foi expedida no dia 24 de setembro | Foto: Reprodução

Manaus - Alexandre Sadala de Oliveira, de 32 anos, foi preso na manhã desta quarta-feira (7), após aplicar golpes de falsa venda de terrenos em Manaus. A prisão ocorreu por volta das 11h, no bairro Santa Etelvina, na zona Norte de Manaus.

De acordo com o delegado Marcos Arruda, titular da unidade policial, Alexandre atraía as vítimas após publicar anúncios em sites de compras e vendas, oferecendo terrenos por preços abaixo de mercado. As vítimas se interessavam pela proposta e acabavam fazendo um depósito em dinheiro para Alexandre.

"Nossa investigação estima que pelo menos duas pessoas tenham sido vítimas e os prejuízos estão avaliados em R$ 40 mil. Assim que essas pessoas pagavam para o suspeito, ele as levava até um cartório onde eram realizados contratos de gaveta, sem valor algum. As vítimas só descobriam que haviam sido enganadas quando iam tomar posse do terreno e ele estava ocupado por terceiros", explicou o delegado.

A imagem de Alexandre foi divulgada na imprensa e por meio disso os policiais receberam informações que os levaram até o suspeito. A ordem judicial em nome dele foi expedida no dia 24 de setembro, pela juíza Careen Aguiar Fernandes, da Central de Inquéritos.

Procedimentos

José Alexandre foi preso e indicado por estelionato. Ao término dos procedimentos cabíveis, ele será levado à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde irá ficar à disposição da Justiça.

