Vídeo: mãe de jovem morto no AM manda recado para quem é do crime

Segundo testemunhas, Juvenal era usuário de drogas | Foto: Divulgação





Parintins - Juvenal Pereira de Souza Neto, de 19 anos, foi executado na noite de terça-feira (7), em via pública no bairro Paulo Corrêa, em Parintins (distante 369 quilômetros em linha reta de Manaus). O jovem já tinha passagens pela polícia pelo crime de furto. O momento mais emocionante aconteceu quando a mãe do jovem chegou ao local do crime.

De acordo com testemunhas, o jovem foi surpreendido por "pistoleiros" e acabou sendo atingido por tiros enquanto caminhava na via pública. Ele agonizou até a morte.

Segundo testemunhas, Juvenal era usuário de drogas. A mãe dele esteve na cena do crime e chorou em cima do corpo do filho. Ela pedia Justiça pela morte dele e pediu aos presentes no local que obedecessem aos pais, pois, se não fizessem isso, poderiam ter o mesmo destino.

A motivação e a autoria do crime ainda é desconhecida e será investigada pela Polícia Civil. O corpo de Juvenal foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) do município.

Veja o vídeo:

| Autor: