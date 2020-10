Crianças são abandonadas pela mãe e resgatadas pela PM na Zona Sul

O caso foi apresentado na Depca | Foto: Erlon Rodrigues/PC-AM

Manaus - Duas crianças de seis e dois anos de idade, além de um bebê de dez meses, foram resgatadas na madrugada desta quarta-feira (7), na rua Fragata, no bairro Petrópolis, na Zona Sul de Manaus. Elas foram abandonadas pela própria mãe e encontradas pela Polícia Militar.

Os policiais da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados por vizinhos após denúncias de que as crianças estavam abandonadas. No momento em que os policiais foram até o local, as crianças estavam bastante assustadas. Elas foram resgatadas e encaminhadas para a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).

De acordo com a delegada Joyce Coelho, titular da Depca, a criança mais velha contou que a mãe havia saído há horas e que isso acontecia com frequência.

"Inclusive, no dia de ontem, a criança contou que ouviu a mãe trancando a porta e não atendeu aos apelos para que ela não os deixassem a sós. Eles ficaram vagando pelas ruas sofrendo outros riscos e mais vulneráveis ainda. Esse caso configura abandono de incapaz e maus-tratos pois as crianças são de pouca idade e não possuem capacidade de se defenderem sozinhas. Os vizinhos relataram que a mãe é usuária de drogas e, por isso, a situação é rotineira", explicou a autoridade policial .

As crianças foram encaminhadas a um abrigo e devem aguardar que um familiar vá até o local. A mãe não foi localizada. O caso segue em andamento na especializada.

