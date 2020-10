Operação conjunta resulta em prisões e apreensões na Zona Leste

O resultado da operação foi apresentado no 30° DIP | Foto: Erlon Rodrigues/ PC

Manaus - Uma operação conjunta, entre o 30º Distrito Integrado de Polícia (DIP), a 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) e o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), deflagrada na tarde desta quarta-feira (7), no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus, resultou na prisão de, pelo menos, cinco pessoas com arma, drogas e dinheiro. Também foram apreendidas motocicletas em situação irregular.

De acordo com o delegado Torquato Mozer, titular do 30° DIP , a operação tinha como intuito reprimir o tráfico de drogas e demais situações ilícitas que estão ocorrendo no bairro Jorge Teixeira. Em uma das abordagens, as equipes renderam o segurança de uma "boca de fumo" e depois quatro suspeitos que estavam no lugar. Com eles, foram apreendidas a arma caseira, drogas, dinheiro e balança de precisão.

"Nosso objetivo inicial foi atingido, mas nossa operação segue acontecendo no Jorge Teixeira. Também recuperamos motocicletas irregulares. Esse é um trabalho planejado feito para reprimir o crime. Também estamos atuando na questão do trânsito. Esses suspeitos presos ainda tentaram fugir, mas conseguimos prender todos. Um deles tinha passagem pela polícia e respondia em regime aberto. O trabalho vai continuar e estamos aqui para dar respostas à população", concluiu Mozer.

Quem tiver denúncias sobre crimes ocorridos no Jorge Teixeira pode entrar em contato com os números: 181, 190 ou (92) 98409-3030. O sigilo da identidade dos denunciantes é assegurado. Os suspeitos e os materiais apreendidos foram apresentados no 30° DIP.

