Estelionatário se passa por sargento do EB e acaba preso em Manaus

O suspeito foi levao para o 1º DIP | Foto: Suyanne Lima





Manaus - Um homem de 23 anos foi preso, na noite desta quarta-feira (7), após tentar se passar por um sargento do Exército Brasileiro. O objetivo era aplicar golpes e adquirir um cartão de compras. A prisão aconteceu em um supermercado na avenida Torquato Tapajós, no bairro Flores, na Zona Centro-Sul.

De acordo com o sargento Bahia da 12ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a polícia foi acionada pelos funcionários do estabelecimento que perceberam que os documentos eram falsos.

"Fomos acionados pelos funcionários que informaram que a identidade utilizada pelo homem era grosseira. No momento em que ele saiu, nós realizamos a abordagem e ele estava com vários documentos, dentre eles a identidade do sargento do Exército Brasileiro - que identifiquei que era falsa. Ele confessou que o documento era falsificado e foi conduzido à delegacia", explicou o sargento da Polícia Militar.

O caso foi apresentado no 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

O suspeito tentou tirar um cartão em um supermercado | Foto: Suyanne Lima