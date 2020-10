Assaltante é preso após ser perseguido por vítima no Centro

Manaus - Um homem suspeito de cometer um assalto a um jovem acabou preso na noite desta quarta-feira (7), por volta das 19h, na avenida Eduardo Ribeiro, no bairro Centro, na Zona Sul. Ele foi perseguido pela vítima e, posteriormente, alcançado por policiais militares.

A vítima relatou ao Em Tempo que estava em um micro-ônibus do transporte coletivo urbano, quando o suspeito pulou na janela e puxou o aparelho celular dele. O jovem desceu do executivo e perseguiu o criminoso.

"Corri bastante e, no meio do caminho, encontrei os policiais militares. Eles conseguiram deter o criminoso e recuperaram meu aparelho celular. Graças a Deus consegui recuperar, pois ainda estou pagando as parcelas", relatou a vítima.

O suspeito foi apresentado no 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP).