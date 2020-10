PC apreende 70 kg de maconha avaliados em R$ 350 mil no AM

Manaus - Aproximadamente 70 quilos de maconha do tipo skunk foram apreendidos durante operação policial deflagrada na noite de terça-feira (6), por volta das 18h, no município de Tefé (distante 523 quilômetros de Manaus). Na ação, seis pessoas foram presas.

De acordo com a Polícia Civil, a ação foi deflagrada pela equipe do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc) e contou com o do Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera), da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM), da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Tefé e da Polícia Militar (PM) daquele município.

A droga está avaliada em R$ 350 mil. Mais detalhes sobre as circunstâncias da ação serão repassados pelo delegado Paulo Mavignier, diretor do Denarc, na manhã de quinta-feira (8h), às 9h30.