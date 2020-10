Trio é preso por cometer arrastões na zona Centro-Oeste de Manaus

Os crimes aconteciam na zona Centro-Oeste de Manaus | Foto: Suyanne Lima

Manaus - Daniel Mendes de Souza, de 24 anos, Helisson Monteiro da Silva e Kleyton Amaral Lima, ambos de 22 anos, foram presos na quarta-feira (7), por cometerem uma série de roubos na Zona Centro-Oeste de Manaus.

De acordo com o delegado Denis Pinho, titular do 10° Distrito Integrado de Polícia (DIP), duas vítimas foram até a delegacia na última terça (6) e relataram que haviam sido assaltadas por criminosos em um veículo modelo Celta. Os suspeitos supostamente armados abordaram os pedestres e subtraíram pertences pessoais e aparelhos celulares. Na ação, Nilson Lopes dos Santos, de 33 anos foi preso pelo crime de receptação.

"A partir dessas denúncias iniciamos uma investigação identificamos os suspeitos e chegamos até eles no dia seguinte no bairro Monte das Oliveiras, na Zona Norte de Manaus. Encontramos com Daniel e Helisson porções de drogas e uma arma de fogo falsa. O veículo também foi apreendido. Depois prendemos Nilson que havia receptado um dos objetos levado das vitimas", relatou o delegado.

O titular do 10° DIP destacou ainda que o veículo utilizado nos crimes era alugado possívelmente com pretexto de ser utilizado em corridas por aplicativo.

"Pelo fato de estar fora de flagrante, Kleyton foi liberado. No entanto, ele e os comparsas foram indiciados por roubo. Como Daniel e Helisson foram flagrados com drogas, eles foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e ficaram presos. Nilson também foi flagranteado por receptação. Eles devem passar por audiência de custódia e irão permanecer à disposicao da Justiça", concluiu o delegado.

