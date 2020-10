Suspeito de estupro de adolescente em micro-ônibus é procurado pela PC

O crime teria acontecido no dia 25 de agosto | Foto: Reprodução

Manaus - O motorista Vanderlei Gonçalves, de 29 anos, está sendo procurado pela Polícia Civil do Amazonas, pela suspeita de estuprar uma adolescente de 15 anos dentro do micro-ônibus executivo onde trabalhava. O crime teria ocorrido no dia 25 de agosto deste ano e já há mandado de prisão expedido em nome dele.

De acordo com informações repassadas pela delegada Joyce Coelho à uma emissora de TV, a vítima estava voltando para casa e no final da linha foi abordada pelo motorista no momento em que efetuaria o pagamento da passagem.

“Ao perceber que estava sozinho com a vítima, a menina conta que foi assediada pelo motorista e que ele teria perguntado se ela era virgem e que ele queria comprovar se de fato ela era. Foi quando ele fechou as portas do micro-ônibus, as cortinas e cometeu o estupro. A adolescente que é estudante de um colégio da Polícia Militar contou o fato no dia seguinte e o caso chegou até a Especializada”, contou a delegada.

“Realizamos hoje diligências para capturá-lo, mas ele não foi localizado. Ele está ciente da acusação e temos o mandado de prisão preventiva em aberto. Esperamos que ele se apresente para responder pelo crime. Aqui na delegacia, a adolescente esteve muito abalada após o fato. Apreendemos também o micro-ônibus que pertencia a um familiar dele, por ter sido o local do crime”, explicou Coelho.

Quem tiver informações sobre o paradeiro do suspeito pode entrar em contato por meio dos números: 181 e 190 da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). A identidade dos denunciantes é mantida em sigilo.

