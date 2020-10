Suspeito de matar Emilaine com 35 facadas é preso: saiba quem é ele

| Foto: Reprodução





Manaus - O principal suspeito da morte da design de sobrancelhas Emilaine de Souza Souza, de 19 anos, foi preso pelas equipes da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). O crime aconteceu na última terça-feira (29), na quitinete onde a vítima morava, situada na comunidade da União, na Zona Centro-Sul de Manaus.

O principal suspeito é o amigo da jovem, o enfermeiro André Felipe, de 28 anos. Segundo os familiares, ele morava junto com Emilaine e a irmã dela na mesma quitinete onde ocorreu o crime. Ele desapareceu logo após o crime. Ao Em Tempo, uma familiar da jovem disse que, logo após saberem do crime, a irmã da vítima ligou para o homem - que informou estar viajando pelo interior do Estado. No dia seguinte, durante o velório, em uma nova ligação, ele informou que iria até os familiares prestar as condolências, mas não apareceu.

André morava junto com a jovem e a irmã dela | Foto: Divulgação





"Isso chamou a nossa atenção. Como ele iria até o velório sendo que disse um dia antes que estava viajando?", questionou a fonte. A suspeita foi levada até a polícia, que iniciou a investigação.

A prisão do suspeito foi confirmada pelo titular da DEHS, delegado Charles Nascimento que irá dar mais detalhes da ação durante coletiva de imprensa que ocorrerá às 17h30, na Especializada. A motivação do crime ainda não foi informada, mas a assessoria de imprensa da Polícia Civil confirmou à imprensa que ele confessou todo o crime durante depoimento.

Emilaine é natural de Parintins e deixou um filho e seis irmãos. O corpo da jovem foi encontrado pela irmã, no momento em que ela voltava do trabalho. Emilaine foi morta com mais de 35 facadas.

Veja a reportagem na delegacia: