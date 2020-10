No AM, irmãos envolvidos na morte do próprio cunhado são presos

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 78ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Codajás (distante 240 quilômetros em linha reta da capital), em ação conjunta com a Polícia Militar (PM), efetuou, na manhã de quarta-feira (07), por volta das 10h, a prisão de Luzenildo de Aguiar Braga, 22, e a apreensão de um adolescente de 17 anos, ambos irmãos, pela prática do crime de homicídio qualificado. A ação policial ocorreu no bairro São Francisco, naquele município.

De acordo com a escrivã Ana Cristina Pereira, gestora da unidade policial, o fato ocorreu na última segunda-feira (05/10), por volta das 17h, na estrada que liga Codajás a Anori. Na ocasião os irmãos mataram o próprio cunhado identificado como Alexandro de Oliveira Vasconcelos.

“O adolescente desferiu um tiro de espingarda calibre 16, que pertence ao pai dele, no peito do cunhado. Segundo o indivíduo, a motivação do crime seria porque a vítima maltratava a irmã deles. No dia do fato, os irmãos ficaram de tocaia, esperando Alexandro chegar na comunidade Florisbela, zona rural de Codajás, e o avistá-lo, o adolescente pulou na frente do cunhado e efetuou o disparo, e em seguida jogou a arma no chão, e se escondeu na mata com o irmão”, comentou a escrivã.

Conforme a gestora, os irmãos ficaram escondidos na mata a noite toda e, posteriormente, se deslocaram para Codajás, onde se abrigaram na casa de outra irmã. E após policiais civis descobrirem a localização dos indivíduos, por meio de denúncia anônima, foram até o local, com apoio da PM, e efetuaram a prisão e a apreensão.

Procedimentos

Luzenildo irá responder pelo crime de homicídio qualificado por ser cúmplice da ação. Após os procedimentos cabíveis na 78ª DIP, ele permanecerá na carceragem da unidade policial à disposição da Justiça. Já o adolescente, após o Auto de Infração Social (AIS), equivalente ao flagrante, foi solicitado a internação do menor ao judiciário e o mesmo deverá responder pelo Ato Infracional Análogo ao crime de homicídio qualificado.

*Com informações da assessoria