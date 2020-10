Jovem é presa por anunciar na OLX capacete roubado avaliado em R$2 mil

Manaus - Beatrice Érica Loureiro da Silva, de 18 anos, foi presa na quarta-feira (7), na rua Iraci Neves, no bairro Mauazinho, na Zona Leste de Manaus. A ação aconteceu durante um cumprimento de mandado de busca e apreensão.

De acordo com o delegado Fabiano Nascimento, titular do 7° Distrito Integrado de Polícia (DIP), os policiais foram até o local para cumprir uma ordem judicial decorrente de uma investigação de roubo cometido pelo companheiro da jovem, identificado como Rafael Lira dos Santos. O crime aconteceu no dia 8 de outubro do ano passado.

"Chegamos na residência e realizamos buscas por produtos roubados. Rafael é investigado por vários crimes na área de abrangência da delegacia. Encontramos um capacete avaliado em R$ 2 mil que havia sido levado durante uma ação criminosa. Questionada sobre o material, Beatrice contou que realmente o capacete era roubado e que ela guardava para o companheiro", explicou o delegado.

O titular do 7° Distrito Integrado de Polícia (DIP), a jovem chegou até a anunciar o material em um site de compra e vendas, mas não conseguiu vender o objeto.

"Beatrice foi presa em flagrante por receptação. Rafael já havia sido preso por uma outra equipe policial e teve o mandado de prisão em razão desse roubo cumprido. É sempre importante formalizar o Boletim de Ocorrência em casos de roubo para que casos como esse não fiquem impunes", destacou a autoridade.

Beatrice foi apresentada no 7° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis. Ela deve passar por audiência de custódia e irá ficar à disposição da Justiça.

Veja a reportagem: