Buscando vantagens, candidatos começam a apresentar propostas na TV

A expectativa é ganhar a confiança, principalmente, dos eleitores indecisos | Foto: Lucas Silva

Manaus - Ás vésperas do início da propaganda eleitoral gratuita, os candidatos a prefeito começam a levantar expectativas para o uso do seu tempo de televisão e rádio. Entre os 11 postulantes, pelo menos sete devem apostar em apresentar suas propostas durante a programação, priorizando os projetos relacionados à segurança, educação e saúde. O tempo televisivo começa a ser transmitido nesta sexta-feira (9) e pode promover maior visibilidade aos candidatos e garantir resultado positivos nas eleições.

A propaganda eleitoral será veiculada durante a programação das emissoras de segunda a sábado, das 7h às 7h10 e das 12h às 12h10 no rádio, e das 13h às 13h10 e das 20h30 às 20h40 na televisão. Em Manaus, todos os candidatos optaram pela duração de 30 segundos, salvo os que tem um tempo menor disponível, para apresentar seus projetos e quem sabe conquistar um aumento na intenção de votos do eleitorado.

Ricardo Nicolau é o postulante com maior tempo de televisão e pretende apresentar propostas alcançáveis ao cargo | Foto: Divulgação

O candidato que possui maior quantidade espaço televisivo, com 23 inserções, Ricardo Nicolau (PSD), destaca que apresentará suas propostas e projetos de forma clara e transparente, principalmente para a área da saúde e segurança, a intenção é alcançar todos os públicos possíveis. "Nós queremos mostrar o que podemos fazer pela cidade de Manaus nas diversas áreas de atuação da Prefeitura. A televisão, assim como o rádio, vai nos dar a oportunidade de mostrar que é possível. Não iremos apresentar ideias mirabolantes que não vão sair do papel", afirmou.

O cientista político Carlos Santiago explicou que o processo eleitoral deste ano já gerou inúmeros prejuízos aos candidatos e à sociedade, pelas limitações durante a pandemia. Por isso, as grandes coligações devem investir nos programas de rádio e televisão, além da internet, que podem gerar mudanças nos resultados das pesquisas eleitorais e da própria eleição.

"Durante os 33 dias de propaganda eleitoral na rádio e televisão, é possível sim que os candidatos com melhor destaque mudem o cenário e até as pesquisas eleitorais. Isso porque, uma parcela significativa do eleitorado está apática, o eleitor continua sem envolvimento nas campanhas. Então, o rádio e televisão são os meios mais promissores para alcançá-los, com mensagens, propostas e ideias. Apostar nesse programa é tentar buscar envolver o eleitor no processo político", analisou.

Boas expectativas

David Almeida (Avante) é um dos postulantes que tem uma quantidade significativa de inserções diárias, sendo oito no total. O candidato afirma que usará o tempo para apresentar suas propostas, conforme tem feito desde o início de sua campanha, além de fortalecer a confiança do eleitorado e chamar a atenção para suas soluções.

David acredita que o tempo de televisão promoverá o crescimento de seu índice de aprovação | Foto: Divulgação

"A partir da experiência que nós temos nas nossas vidas públicas como parlamentares e gestores, acreditamos que os programas na televisão, na rádio e nas redes sociais vão nos ajudar a fortalecer ainda mais a conscientização dos eleitores manauaras, que estão cansados de serem enganados pelos velhos caciques da política amazonense. Nós já estamos vivendo um momento de grande aceitação das nossas propostas em meios as nossas agendas de campanha. Acreditamos que a tendência será de aprovação cada vez maior", afirmou Almeida.

O candidato José Ricardo (PT) conta com 10 anúncios gratuitos isolados, que aproveitará para expor suas propostas eleitorais priorizando temas como saúde, educação, transporte, mulher, idoso, transparência, prestação de contas e combate á corrupção. Alfredo Nascimento (PL) também entrará com 10 anúncios e Coronel Menezes (Patriota) com 3.

Já a candidatura do Republicanos, encabeçada por Alberto Neto tem o total de 7 inserções, que serão focadas na apresentação de soluções para modernização da gestão da saúde, criação de escolas cívico-militares, creches e programa patrulha cidadão, e melhorias na infraestrutura da cidade e saneamento básico. "Sou deputado federal, com atuação forte na área de segurança, saúde e geração de empregos. Este período na Câmara dos Deputados me dá a experiência necessária para saber onde e como buscar recursos junto ao Governo Federal, bem como me articular junto aos vereadores", contou Neto.

Com maior quantidade de inserções, José Ricardo apostará nas propostas voltadas à educação, mulher e transparência | Foto: Divulgação

Pouco espaço

Alguns candidatos com menor tempo de propaganda televisiva, apostam em dividir suas propostas e apresentá-las aos eleitores, como é o caso de Marcelo Amil (PCdoB), que tem 17 segundos de tempo eleitoral. Amil afirma que, mesmo sendo um espaço curto, pretende usá-lo para apresentar, diariamente, cada uma de suas principais propostas, além de se apresentar e saudar seus eleitores.

"O horário eleitoral ainda é a ferramenta de maior alcance para as eleições, então a nossa expectativa é que ela vá estender ainda mais o que estamos propondo a Manaus, um programa de governo baseado em estudo e aparato técnico, e o horário eleitoral vai ser a ferramenta de difusão em massa desse programa", afirma.

Mesmo com espaço reduzido no programa eleitoral, 15 segundos e com exibição média de uma inserção diária, Romero Reis está otimista que suas propostas conquistem apoio popular. O uso das mídias sociais será intenso para pulverizar o material já veiculado, como peças exclusivas, que o candidato grava em casa. Algumas de suas principais propostas são o vale creche, a capacitação da guarda municipal e a desburocratização dos processos para aumentar a abertura de empresas.

Leia mais

Ricardo Nicolau quer incentivo à abertura de empresas em Manaus