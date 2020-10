Homem é preso com pistola e rifle escondidos embaixo de cama em Manaus

Após uma varredura no imóvel, os policiais da Rocam encontraram embaixo da cama do suspeito uma pistola e um rifle, ambos armamentos 5.5 milímetros. | Foto: Divulgação

Manaus - Após ser abordado em atitude suspeita, um jovem de 18 anos, acabou preso com armas de fogo, entre elas um rifle, na madrugada desta sexta-feira (9). A ocorrência foi na rua 4, bairro Colônia Antônio Aleixo, Zona Leste de Manaus.



A apreensão foi mais uma ação da Rocam. A equipe recebeu uma denúncia anônima informando que um suspeito, usando camisa colorida e bermuda estampada, estava se exibindo com uma arma para os moradores da localidade.

Em patrulhamento, os policiais avistaram o homem com as características repassadas. Ele correu com a chegada da viatura, mas logo foi capturado.

Durante a revista, os PMs acharam, na cintura do suspeito, um revólver calibre 38. Ao ser questionado pelos policiais, o jovem confessou que na casa dele havia mais armamento.

Após uma varredura no imóvel, os policiais da Rocam encontraram, embaixo da cama, do suspeito uma pistola e um rifle, ambos armamentos de 5.5 milímetros.

As armas e o suspeito foram apresentados no 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Na delegacia, foi constatado que o jovem já possui passagem por roubo. Ele permanece na unidade policial à disposição da Justiça.

Leia mais

Traficante tenta fugir, atira contra a Rocam e acaba morto em Manaus

Rocam prende homem com drogas, espingarda e revólver em Manaus