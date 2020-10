30 presos são transferidos de Manacapuru para Manaus pela PC

Essa é a sétima transferência realizada este ano, somando um total de 154 presos transferidos para a capital, afirmou o delegado Rodrigo Torres | Foto: Erlon Rodrigues / PC-AM

Manaus - Foram transferidos de Manacapuru para Manaus nesta quinta-feira (8), 30 pessoas presas durante a operação "Solimões Sem Fronteiras 2", que aconteceu ao longo do dia 29 de setembro deste ano, naquele município.

A equipe de investigação da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manacapuru, sob coordenação do delegado Rodrigo Torres e com o apoio da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) e da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), realizou a transferência.

De acordo com o delegado Rodrigo Torres, titular da DIP de Manacapuru, a transferência dos indivíduos foi autorizada pela Vara de Execuções Penais do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM).

“Todos os presos estavam em Manacapuru porque precisávamos realizar o interrogatório deles. Como finalizamos e houve a autorização da Vara de Execuções Penais, a Seap veio buscar todos. Essa é a sétima transferência realizada este ano, somando um total de 154 presos transferidos para a capital”, explicou Torres.

Leia mais:

Operação 'Mamon': DRCO apreende arsenal de narcotraficante no Amazonas