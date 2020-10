Árvore tomba sobre caminhão e carro no conjunto Senador João Bosco

O incidente aconteceu após a forte chuva | Foto: Suyanne Lima

Manaus - Mais um tombamento de árvore foi registrado na tarde desta sexta-feira (9), após a forte chuva ocorrida na capital. Desta vez, o fato aconteceu na rua Dom Jackson Damasceno Rodrigues, no conjunto Senador João Bosco, no bairro Flores, na Zona Centro-Sul de Manaus. Um caminhão e um carro foram atingidos.

Moradores informaram que, no momento da forte chuva, eles ouviram apenas o barulho da queda da árvore e, quando saíram para ver o que havia acontecido, já se depararam com o incidente.

"É uma situação causada pela própria natureza. Estamos fazendo o possível para que possam liberar a via. Essa rua liga vários condomínios e também é rota do transporte coletivo urbano. Graças a Deus, ninguém ficou ferido e foram apenas danos materiais", relatou o corretor de imóveis Ronaldo Monteiro, de 62 anos.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) e da concessionária de energia estiveram no local da ocorrência. Os moradores acabaram ficando sem o fornecimento de energia elétrica. O trânsito foi desviado e a área isolada para atuação dos órgãos competentes.

