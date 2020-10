Braço direito de ‘Cachaçinha’ é preso na Zona Leste de Manaus

Manaus - O gerente de uma 'boca de fumo', no bairro Tancredo Neves, na Zona Leste de Manaus, identificado apenas como "Judson", foi preso na noite desta sexta-feira (9), no bairro Jorge Teixeira, naquela mesma zona. A ação foi coordenada pela Secretaria Executiva-adjunta de Operações (Seaop).



De acordo com os policiais do órgão, "Judson" é apontado como braço direito do traficante "Cachaçinha", que já está preso.

"Chegamos até o suspeito após várias denúncias anônimas sobre a comercialização de drogas. Ele estava indo fazer uma entrega quando foi abordado na avenida Itaúba. De imediato, nós encontramos uma pistola e algumas porções de drogas com o suspeito. Questionado sobre o material, ele indicou que na casa dele haviam mais drogas", explicou o oficial.

O criminoso conduziu os suspeitos para a rua Armênia, no bairro Tancredo Neves, onde os policiais encontraram um revólver calibre 38 e mais drogas, totalizando 920 trouxinhas de oxi.

"Judson" recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido ao 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.