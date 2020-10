Máquinas caça-níquel são apreendidas em bar no bairro Jorge Teixeira

Os policiais encontraram as máquinas de jogos de azar em pleno funcionamento | Foto: Divulgação

Manaus - Três máquinas caça-níquel foram apreendidas em um bar na avenida Itaúba, bairro Jorge Teixeira, zona Leste, por volta das 22h desta sexta-feira (9). O responsável pelas mesmas, um homem de 38 anos, foi detido por policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

De acordo com os policiais, a equipe se encontrava realizando patrulhamento na área e, fiscalizando casas noturnas e similares para evitar aglomerações, quando percebeu um grupo de pessoas dentro do bar.

Adentrando no local, os policiais encontraram as máquinas de jogos de azar em pleno funcionamento e as apreenderam. Questionado, o proprietário do estabelecimento e responsável pelas máquinas, não quis dar explicações, sendo conduzido junto com as máquinas para o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para as providências cabíveis.

